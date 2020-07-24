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Россия блокирует разминирование на Донбассе

Австрия, Вена, Пятница 24 июля 2020 04:24
Россия блокирует разминирование на Донбассе
Фото: саперы ГСЧС (facebook.com pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

Москва отказывается утвердить 13 участков

Украина приветствует договоренности в ТКГ по закреплению режима прекращения огня на Донбассе, однако обеспокоена тем, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованных 13 участков для разминирования. Киев надеется, что российская сторона выполнит взятые на себя обязательства.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает "Укринформ".

Глава миссии Украины при ОБСЕ указал на то, что, публично требуя полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, "Россия и ее представители из временно оккупированных районов продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров".

В частности, по вине российской стороны практически остановлен на обсуждение вопрос об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

РБК-Украина писало, о чем именно договорилась ТКГ и какие конкретно меры будут применяться для прекращения огня на Донбассе.

Ранее в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщали, что с начала 2020 года на Донбассе зафиксировано 10 смертей среди гражданского населения в результате подрыва на минах.

С начала 2017 года жертвами взрыва мин и боеприпасов стали 300 мирных жителей.

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