Генсек ООН закликав дотримуватися домовленості щодо перемир'я на Донбасі

Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com/european_parliament)

Гутерреш привітав домовленості ТКГ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися домовленості, досягнуті Тристоронньої контактною групою. Генсек також вказав на необхідність полегшити гуманітарний доступ та умови уздовж лінії зіткнення.

Про це йдеться в заяві офіційного представника генсека Стефана Дюжаррика.

Він зазначив, що генсек ООН настійно закликає всі зацікавлені сторони вжити подальші заходи в цьому дусі для забезпечення нового імпульсу в мирних зусиллях "нормандської четвірки", ТКГ та ОБСЄ.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

Раніше РБК-Україна писало, про що саме домовилася ТКГ і які конкретно заходи будуть застосовуватися для припинення вогню на Донбасі.

Зазначимо, Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що Україна вітає домовленості в ТКГ по закріпленню режиму припинення вогню на Донбасі, однак стурбована тим, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджених 13 ділянок для розмінування.