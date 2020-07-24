ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Генсек ООН закликав дотримуватися домовленості щодо перемир'я на Донбасі

США, Нью-Йорк, П'ятниця 24 липня 2020 06:35
Генсек ООН закликав дотримуватися домовленості щодо перемир'я на Донбасі
Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com/european_parliament)
Автор: Артур Родивилов

Гутерреш привітав домовленості ТКГ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися домовленості, досягнуті Тристоронньої контактною групою. Генсек також вказав на необхідність полегшити гуманітарний доступ та умови уздовж лінії зіткнення.

Про це йдеться в заяві офіційного представника генсека Стефана Дюжаррика.

Він зазначив, що генсек ООН настійно закликає всі зацікавлені сторони вжити подальші заходи в цьому дусі для забезпечення нового імпульсу в мирних зусиллях "нормандської четвірки", ТКГ та ОБСЄ.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

Раніше РБК-Україна писало, про що саме домовилася ТКГ і які конкретно заходи будуть застосовуватися для припинення вогню на Донбасі.

Зазначимо, Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що Україна вітає домовленості в ТКГ по закріпленню режиму припинення вогню на Донбасі, однак стурбована тим, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджених 13 ділянок для розмінування.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ООНДонбасперемирие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся