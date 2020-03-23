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Генсек ООН призывает прекратить все вооруженные конфликты из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 19:30
Генсек ООН призывает прекратить все вооруженные конфликты из-за коронавируса
Фото: Антониу Гутерреш (unmultimedia.org)

По словам генсека ООН, нужно остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью COVID-19

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутереш призывает прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на United Nations.

По его словам, коронавирус SARS-CoV-2 - это общий враг человечества, который поражает всех. Но наибольший удар он наносит по уязвимым группам населения по странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами.

"Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщего прекращения огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни", - отметил Гутереш.

Он отметил, что нужно остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью COVID-19.

Напомним, в мире уже более 300 тысяч больных коронавирусом, пандемия ускоряется. Сообщается, что всего за 67 дней пандемии 100 тысяч человек заразились, через 11 дней больных удвоилось и всего через 4 дня стало 300 тысяч зараженных.

Как сообщало РБК-Украина, в Испании зафиксировано более 33 тыс. случаев инфицирования, умерли 2182 испанца. Власти Испании заявили о 4 517 новые случаи заражения коронавирусом в стране.

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