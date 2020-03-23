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Генсек ООН закликає припинити всі збройні конфлікти через коронавірус

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 19:30
Генсек ООН закликає припинити всі збройні конфлікти через коронавірус
Фото: Антоніу Гутерреш (unmultimedia.org)

За словами генсека ООН, потрібно зупинити хворобу війни й почати боротьбу з хворобою COVID-19

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутереш закликає припинити всі збройні конфлікти у світі через коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на United Nations.

За його словами, коронавірус SARS-CoV-2 - це спільний ворог людства, який вражає всіх. Але найбільшого удару він завдає по уразливим групам населення й країнам та регіонам, ослабленим війною та іншими збройними конфліктами.

"Саме тому я закликаю до негайного всезагального припинення вогню в усіх куточках світу. Час заморозити збройні конфлікти та спільно зосередитися на справжній боротьбі за власні життя", - зазначив Гутереш.

Він відзначив, що потрібно зупинити хворобу війни й почати боротьбу з хворобою COVID-19.

Нагадаємо, у світі вже понад 300 тисяч хворих коронавірусом, пандемія прискорюється. Повідомляється, що всього за 67 днів пандемії 100 тисяч людей заразилися, через 11 днів хворих подвоїлося і всього через 4 дні стало 300 тисяч заражених.

Як повідомляло РБК-УКраїна, в Іспанії зафіксовано понад 33 тис. випадків інфікування, померли 2182 іспанця. Влада Іспанії заявила про 4 517 нові випадки зараження коронавірусом в країні.

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