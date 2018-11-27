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Генсек ООН закликав Росію поважати суверенітет України

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 17:55
Генсек ООН закликав Росію поважати суверенітет України
Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com/United Nations)

Гутерріш закликав сторони "уникати будь-яких ризиків загострення ситуації"

Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш, коментуючи події в Азовському морі, закликав сторони "уникати будь-яких ризиків загострення ситуації" та поважати суверенітет України. Про це повідоляє РБК-Україна із посиланням на офіційну заяву генсека на сайті ООН.

Зокрема, у заяві йдеться, що "генеральний секретар глибоко стурбований інцидентом 25 листопада поблизу Кримського півострова в Чорному морі на підходах до Керченської протоки, який стався за участю українських та російських суден".

"Генеральний секретар наполегливо закликає закликав обидві сторони проявляти максимальну стриманість та негайно вжити заходів для розв'язання цього інциденту", - говориться в заяві.

Також Гутерреш закликає до зменшення напруженості шляхом застосування мирних засобів відповідно до Статуту ООН. Він наголошує на необхідності повної поваги прав і обов'язків всіх зацікавлених сторін, на підставі відповідних міжнародних документів.

"Суверенітет і територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки також повинні бути повністю дотримані", - заявив Гутерреш.

Нагадаємо, на засіданні Ради безпеки ООН у понеділок, 26 листопада, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що розраховує на посилення санкцій проти Росії в результаті атаки в Керченській протоці. 

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