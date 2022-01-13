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Генсек ООН призвал Россию, США и НАТО к деэскалации напряженности

Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что переговоры США и России по "гарантиям безопасности" должны способствовать снижению напряженности и уровня конфронтации. При этом он добавил, что эскалация может стать катастрофой не только для Европы, но и всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Все обеспокоены нынешней эскалацией напряженности. Крайне важно, чтобы диалог, который сейчас проходит, позволил найти путь к деэскалации напряженности и позволил избежать конфронтации, которая станет катастрофой для Европы и для всего мира", - заявил он.

Напомним, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по "гарантиям безопасности". По ее итогам Москва пригрозила "катастрофическими последствиями", если ее требования не будут выполнены.

При этом 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а днем ранее прошла встреча делегаций РФ и США.

Добавим, что в Кремле недовольны результатами двух раундов переговоров по "гарантиям безопасности".

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