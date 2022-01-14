Генсек ООН призвал Россию и НАТО избегать эскалации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал Россию, Соединенные Штаты и НАТО избегать действий, которые бы привели к эскалации напряженности в отношениях.

Об этом заявил официальный представитель главы ООН Фархан Хак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Генеральный секретарь ООН желает того, чтобы стороны избегали риторики и других вещей, которые могут привести к эскалации ситуации", - заявил он.

При этом Гуттериш подчеркнул важность налаживания диалога России с США и НАТО.

По его словам, обострение ситуации станет "катастрофой для всей Европы", именно поэтому все мировое сообщество на данный момент следит за развитием ситуации.