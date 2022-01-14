Генсек ООН призвал Россию и НАТО избегать эскалации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал Россию, Соединенные Штаты и НАТО избегать действий, которые бы привели к эскалации напряженности в отношениях.
Об этом заявил официальный представитель главы ООН Фархан Хак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Генеральный секретарь ООН желает того, чтобы стороны избегали риторики и других вещей, которые могут привести к эскалации ситуации", - заявил он.
При этом Гуттериш подчеркнул важность налаживания диалога России с США и НАТО.
По его словам, обострение ситуации станет "катастрофой для всей Европы", именно поэтому все мировое сообщество на данный момент следит за развитием ситуации.
Напомним, Россия поднимала на переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с США, НАТО и ОБСЕ вопрос о нерасширении НАТО, в том числе за счет Украины. При этом Москва угрожает катастрофическими последствиями, если стороны не выйдут на юридические договоренности.
Кроме того, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил НАТО якобы во втягивании в свои ряды Украины и скандинавских стран.