Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Израиле и Секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Сектор Газа немедленно прекратить боевые действия и начать деэскалацию конфликта. Он отметил радикализацию во всем регионе.

Об этом он заявил в Twitter .

"Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе", - написал Гуттериш.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическое движение ХАМАС выпустило 250 ракет "Айяш" дальностью до 220 км по территории Израиля. Одной из целей был аэропорт возле курортного Эйлата. По данным израильской стороны, ракета упала в окрестностях города и не нанесла ущерба.

На этом фоне Израиль объявил мобилизацию 7 000 резервистов. В частности, они должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях. Призыв резервистов связан с проведением в Секторе Газа антитеррористической операции "Страж стен", которая продолжается уже четвертые сутки.