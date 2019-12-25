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Генсек ООН закликав припинити бойові дії на північному заході Сирії

Новини » В світі     25.12.2019 - 03:41

Глава ООН закликав сторони конфлікту негайно припинити бої і дати можливість доставити гуманітарну допомогу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією бойових дій на північному заході Сирії, де, за повідомленнями, ведуться обстріл "коридорів" якими мирні жителі тікають у пошуках безпеки. Про це йдеться в заяві генсека, повідомляє РБК-Україна. з посиланням на сайт ООН.

Глава ООН закликав сторони конфлікту негайно припинити військову конфронтацію і дати можливість доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню.

За його словами, почастішалі повітряні бомбардування в сирійській провінції Ідліб загрожують життю більше трьох мільйонів жителів цього району. Загинули десятки мирних жителів, а щонайменше 80 тисяч були змушені тікати. Тільки за останній тиждень район бойових дій покинули 30 тисяч осіб.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, лише з кінця квітня, рятуючись від обстрілів і бомбардувань, з північно-західних районів бігли 400 тисяч осіб. А згідно інформації, отриманої офісом Верховного комісара з прав людини, за цей час загинули 1300 сирійців.

Ось вже більше семи місяців, нагадують в ООН, там тривають збройні сутички, обстріли, повітряні удари, у тому числі із застосуванням "бочкових бомб". Все це катастрофічним чином позначилося на житті людей. Зруйновано та пошкоджено інфраструктуру, включаючи школи і лікарні. Все важче доставляти потребуючим гуманітарну допомогу.

Райони, підконтрольні уряду, зазнають хаотичних обстрілів. Останнім часом повітряні бомбардування тільки почастішали і викликали нову хвилю внутрішніх біженців. Побоюючись ескалації насильства, покидають свої будинки і жителі прифронтових районів на півдні провінції Ідліб, де активізувалися бойові дії.

Деякі гуманітарні організації були змушені призупинити роботу, а між тим переселенцям відчайдушно потрібна допомога: багато хто через обстріли і бомбардуваня не їли і не спали ось вже кілька днів. Ці люди потребують продовольства, укриттч, медичної допомоги і предметів першої необхідності.

У тимчасових таборах не вистачає палива. Їх мешканцям доводиться палити все, що потраплчє під руку: старий одяг, ковдри, автомобільні шини. Подекуди кілька сімей обігрівають на ніч один намет і збирають туди дітей, а самі на холоді стежать за тим, щоб вона не загорілася.

Генеральний секретар закликав сторони конфлікту створити умови для надання допомоги мирним жителям.

"Для того, щоб ООН та її гуманітарні партнери могли і далі вести на півночі Сирії настільки потрібну роботу, необхідно забезпечити їм постійний, безперешкодний і безпечний доступ до цивільного населення, в тому числі шляхом транскордонних постачань (гуманітарної допомоги, - ред.)", - заявив генсек ООН.

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