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Генсек ООН призвал мир навсегда отказаться от ядерного оружия

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Понедельник 29 августа 2022 10:00
Генсек ООН призвал мир навсегда отказаться от ядерного оружия Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия и он должен отказаться от него навсегда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Twitter.

"Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. По замыслу их единственным результатом является разрушение. Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в историю - раз и навсегда", - заявил он.

Напомним, ранее Япония обвинила Россию в срыве подписания рамочного документа по итогам конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Кроме того, в Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

Добавим, что заместитель госсекретаря США призвала Россию немедленно прекратить военные действия вокруг ЗАЭС. Они создают риск ядерного инцидента и утечки радиации, которые могут представлять опасность не только для Украины, но и для соседних стран

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