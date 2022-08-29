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Генсек ООН закликав світ назавжди відмовитися від ядерної зброї

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Понеділок 29 серпня 2022 10:00
Генсек ООН закликав світ назавжди відмовитися від ядерної зброї Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Наш світ досить довго був заручником ядерної зброї і він повинен відмовитися від нього назавжди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Twitter.

"Ці пристрої смерті не гарантують ні перемоги, ні безпеки. За задумом їх єдиним результатом є руйнування. Давати забезпечимо припинення випробувань назавжди і відправимо ядерну зброю в історію - раз і назавжди", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Японія звинуватила Росію у зриві підписання Рамкового документа за підсумками конференції за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Крім того, в Держдепі США закликали створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Додамо, що заступник держсекретаря США закликала Росію негайно припинити військові дії навколо ЗАЕС. Вони створюють ризик ядерного інциденту і витоку радіації, які можуть становити небезпеку не тільки для України, а й для сусідніх країн

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