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Генсек ООН закликав до подальших дій щодо обміну полоненими між Україною і РФ

Новини » Суспільство    08.09.2019 - 21:38
Генсек ООН закликав до подальших дій щодо обміну полоненими між Україною і РФ
Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)

Антоніу Гутерріш привітав обмін утримуваними між Києвом і Москвою

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерріш привітав обмін утримуваними між Києвом і Москвою і висловив надію на подальше врегулювання війни на Донбасі. Про це йдеться в заяві представника Гутерріша Стефана Дуджарріка.

За його словами, Гутерріш сподівається, що обмін "може послужити позитивним кроком до зміцнення загальної впевненості і посилення сталого і конструктивного діалогу на всіх рівнях з розрахунком на торування шляху до остаточного врегулювання конфлікту" на Донбасі.

Крім того, Гутерріш закликав всі причетні сторони "до подальших дій у тому ж дусі, щоб забезпечити тривалий імпульс зусиллям, які докладає "нормандська четвірка".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що США вітають повідомлення про звільнення 35 українців, які утримуються Росією, в обмін на 35 ув'язнених, переданих Україною.

Як наголошується в заяві, США послідовно закликали звільнити 24 українських моряків, затриманих Росією після нападу в листопаді 2018 року на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки, а також на Олега Сенцова і інших політичних ув'язнених.

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