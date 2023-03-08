Генсек ООН прибув до Києва з візитом

За даними видання, генсек ООН прибув до Києва в ніч на 8 березня. Це вже третій візит Антоніу Гутерреша до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

У Києві генеральний секретар ООН зустрінеться з Володимиром Зеленським. Очікується, що головною темою переговорів стане продовження "зернової угоди".

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що генсек ООН збирається відвідати Київ, щоб обговорити роботу "зернового коридору", зокрема продовження терміну дії угоди.

Варто зазначити, що термін угоди щодо експорту українського продовольства Чорним морем закінчується 18 березня. За даними Reuters, Україна почала переговори щодо продовження зернової ініціативи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.