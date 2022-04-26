Генсек ООН запропонував створити контактну групу з гуманітарних коридорів в Україні
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував створити контактну групу з гуманітарних коридорів в Україні. За його словами, в неї повинні увійти представники організації, Києва та Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
"Запропонував створити контактну групу з гуманітарних питань, до якої увійшли б ООН, Україна і Росія, для пошуку можливостей, відкриття безпечних коридорів з припиненням вогню", - цитує видання заяву Гутерреша на брифінгу в Москві після зустрічі з Сергієм Лавровим.
Генсек також додав, що ООН вкрай зацікавлена в тому, щоб знайти шляхи для ефективного діалогу і створення умов для припинення вогню. За його словами, організація виступає за якнайшвидше створення умов для мирного вирішення військового конфлікту в Україні.
Нагадаємо, Гутерреш перебуває з візитом у Москві після переговорів у Туреччині. Потім генсек ООН планує відвідати Україну, де має зустрітися з президентом країни Володимиром Зеленським.
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