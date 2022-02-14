Генсек ООН позвонил Кулебе и Лаврову: выразил серьезную озабоченность

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 14 февраля провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым. В ходе бесед он выразил серьезную озабоченность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
По данным телеканала, Гутерриш отдельно побеседовал с Кулебой и Лавровым. В ходе разговора генсек ООН выразил министрам серьезную озабоченность относительно обострения ситуации на границе Украины и России.
В то же время Гутерриш приветствовал продолжающиеся дипломатические усилия по разрядке ситуации. Он еще раз подчеркнул тот факт, что альтернативы переговорам нет.
Глава МИД Украины назвал разговор с Гутерришем важным с точки зрения поиска путей деэскалации ситуации. Кулеба отметил, что дипломатия - это единственный путь в ее урегулировании.
"ООН может и должна быть активной участницей дипломатических усилий и партнеров для снижения напряжения", - написал в своем Twitter Кулеба.
Напомним, ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия не будет нападать на Украину, если ее на это не спровоцируют.
Отметим, сегодня, 14 февраля, президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам относительно угрозы вторжения России.