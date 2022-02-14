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Генсек ООН подзвонив Кулебі і Лаврову: висловив серйозну заклопотаність

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 14 лютого провів телефонні переговори з міністрами закордонних справ України і Росії Дмитром Кулебою і Сергієм Лавровим. В ході бесід він висловив серйозну заклопотаність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

За даними телеканалу, Гутерріш окремо поговорив з Кулебою і лавровим. В ході розмови генсек ООН висловив міністрам серйозну заклопотаність щодо загострення ситуації на кордоні України і Росії.

Одночасно Гутерріш привітав триваючі дипломатичні зусилля по розрядці ситуації. Він ще раз підкреслив той факт, що альтернативи переговорам немає.

Глава МЗС України назвав розмову з Гутеррішем важливою з точки зору пошуку шляхів деескалації ситуації. Кулеба зазначив, що дипломатія - це єдиний шлях у її врегулюванні.

"ООН може і повинна бути активною учасницею дипломатичних зусиль і партнерів для зниження напруги", - написав у своєму Twitter Кулеба.

Нагадаємо, раніше постпред РФ при ЄС Володимир Чижов заявив, що Росія не нападатиме на Україну, якщо її на це не спровокують.

Зазначимо, сьогодні, 14 лютого, президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців щодо загрози вторгнення Росії.

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ООНДмитро КулебаЛавров