Генсек ООН не поїде на саміт миру по Україні

У прессекретаря поцікавилися, чи представлятиме Гутерреш ООН на саміті миру.

"Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлено на відповідному рівні", - заявив Дюжаррік.

За його словами, всі сторони, які займаються організацією саміту, були проінформовані про це.