RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генсек ООН не поедет на саммит мира по Украине

Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет присутствовать на саммите мира по Украине, который пройдет 15-16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

У пресс-секретаря поинтересовались, будет ли Гутерриш представлять ООН на саммите мира. 

"Он не поедет, и я думаю, мы сказали, что ООН будет представлена на соответствующем уровне", - заявил Дюжаррик. 

По его словам, все стороны, которые занимаются организацией саммита, были проинформированы об этом. 

Саммит мира

Напомним, Украина на следующей неделе организовывает первую встречу по формуле мира на уровне глав государств.

Саммит мира пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток. 107 стран уже подтвердили свое участие.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждали организацию саммита в телефонном разговоре. Тогда глава украинского государства подчеркивал, что участие ООН "важно для глобальных усилий".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНАнтониу ГутерришСаммит мира