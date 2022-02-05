Генсек ООН поддержал Игры в Пекине: важное событие на фоне назревающих конфликтов

"В то время, когда мы видим много конфликтов во всем мире, мы видим абсолютную актуальность проведения Игр, в которых представлены все страны, даже, к сожалению, находящиеся в состоянии войны, чтобы собрать их всех здесь и показать, что мир возможен, что возможны единство и солидарность", - сказал Гутерриш после встречи с главой Международного олимпийского комитета.

Как подчеркнул генсек ООН, соревнования в Пекине должны направить миру важный призыв к солидарности и единству.

"В тот момент, когда мы видим так много проявлений популизма, расизма, ксенофобии, антисемитизма, антимусульманской ненависти, быть здесь и быть со спортсменами из всех культур, всех стран, всех национальностей, всех религий - это фантастическое послание", - пояснил он.

Олимпийские игры в Пекине проходят на фоне обострения ситуации вокруг украинских границ и угрозы нового вторжения России в Украину. Также Игры проходят на фоне обострения конфликта между Китаем и Тайванем.