Генсек ООН підтримав Ігри в Пекіні: важлива подія на тлі назріваючих конфліктів

"Тоді, як ми бачимо багато конфліктів у всьому світі, ми бачимо абсолютну актуальність проведення Ігор, в яких представлені всі країни, навіть, на жаль, ті, що перебувають у стані війни, щоб зібрати їх усіх тут і показати, що світ можливий, що можливі єдність і солідарність", - сказав Гутерріш після зустрічі з главою Міжнародного олімпійського комітету.

Як наголосив генсек ООН, змагання у Пекіні мають надіслати світу важливий заклик до солідарності та єдності.

"У той момент, коли ми бачимо так багато проявів популізму, расизму, ксенофобії, антисемітизму, антимусульманської ненависті, бути тут і бути зі спортсменами з усіх культур, з усіх країн, усіх національностей, усіх релігій - це фантастичне послання", - пояснив він.

Олімпійські ігри у Пекіні відбуваються на тлі загострення ситуації довкола українських кордонів та загрози нового вторгнення Росії в Україну. Також Ігри проходять на тлі загострення конфлікту між Китаєм та Тайванем.