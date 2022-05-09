Генсек ООН поблагодарил всех, кто принимал участие в эвакуации из Мариуполя

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш поблагодарил всех, кто участвовал в эвакуации более 170 мирных жителей с осажденного металлургического комбината "Азовсталь" и других районов Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН .

"Я благодарю всех участников этой сложной операции, в том числе руководителей в Киеве и Москве за обеспечение необходимых гуманитарных пауз. Я приветствую решимость и мужество команд ООН и МККК (Международного комитета Красного Креста) на местах", - заявил Гутерриш.

По его словам, в результате последней операции по безопасному выезду общее число эвакуированных мирных жителей 8 мая с "Азовстали" и Мариуполя превысило 600 человек.

"Я призываю стороны в конфликте не жалеть усилий для обеспечения безопасного выезда всем желающим уехать в любом направлении по их выбору. Также необходимо добиться того, чтобы помощь доходила до нуждающихся", - добавил генсек ООН.