Генсек ООН поблагодарил всех, кто принимал участие в эвакуации из Мариуполя
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш поблагодарил всех, кто участвовал в эвакуации более 170 мирных жителей с осажденного металлургического комбината "Азовсталь" и других районов Мариуполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН.
"Я благодарю всех участников этой сложной операции, в том числе руководителей в Киеве и Москве за обеспечение необходимых гуманитарных пауз. Я приветствую решимость и мужество команд ООН и МККК (Международного комитета Красного Креста) на местах", - заявил Гутерриш.
По его словам, в результате последней операции по безопасному выезду общее число эвакуированных мирных жителей 8 мая с "Азовстали" и Мариуполя превысило 600 человек.
"Я призываю стороны в конфликте не жалеть усилий для обеспечения безопасного выезда всем желающим уехать в любом направлении по их выбору. Также необходимо добиться того, чтобы помощь доходила до нуждающихся", - добавил генсек ООН.
Напомним, российские оккупанты сделали невозможной эвакуацию из Луганской области 8 мая. Противник открыл огонь по "дороге жизни".
Мы также писали о том, что по данным полка "Азов", в Мариуполе с начала полномасштабного вторжения погибли 25 тысяч человек, в основном гражданских.
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