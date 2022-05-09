Генсек ООН подякував усім, хто брав участь в евакуації з Маріуполя

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш подякував усім, хто брав участь в евакуації понад 170 мирних жителів з обложеного металургійного комбінату "Азовсталь" та інших районів Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН .

"Я дякую всім учасникам цієї складної операції, в тому числі керівникам у Києві та Москві за забезпечення необхідних гуманітарних пауз. Я вітаю рішучість і мужність команд ООН і МКЧХ (Міжнародного Комітету Червоного Хреста) на місцях", - заявив Гутерріш.

За його словами, в результаті останньої операції з безпечного виїзду загальна кількість евакуйованих мирних жителів 8 травня з "Азовсталі" і Маріуполя перевищила 600 осіб.

"Я закликаю сторони в конфлікті не шкодувати зусиль для забезпечення безпечного виїзду всім охочим виїхати в будь-якому напрямку за їх вибором. Також необхідно домогтися того, щоб допомога доходила до нужденних", - додав генсек ООН.