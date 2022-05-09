ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Генсек ООН подякував усім, хто брав участь в евакуації з Маріуполя

Новость на русском →
Понеділок 09 травня 2022 07:14
Генсек ООН подякував усім, хто брав участь в евакуації з Маріуполя Фото: Генсек ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш подякував усім, хто брав участь в евакуації понад 170 мирних жителів з обложеного металургійного комбінату "Азовсталь" та інших районів Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН.

"Я дякую всім учасникам цієї складної операції, в тому числі керівникам у Києві та Москві за забезпечення необхідних гуманітарних пауз. Я вітаю рішучість і мужність команд ООН і МКЧХ (Міжнародного Комітету Червоного Хреста) на місцях", - заявив Гутерріш.

За його словами, в результаті останньої операції з безпечного виїзду загальна кількість евакуйованих мирних жителів 8 травня з "Азовсталі" і Маріуполя перевищила 600 осіб.

"Я закликаю сторони в конфлікті не шкодувати зусиль для забезпечення безпечного виїзду всім охочим виїхати в будь-якому напрямку за їх вибором. Також необхідно домогтися того, щоб допомога доходила до нужденних", - додав генсек ООН.

Нагадаємо, російські окупанти унеможливили евакуацію з Луганської області 8 травня. Противник відкрив вогонь по "дорозі життя".

Ми також писали про те, що за даними полку "Азов", в Маріуполі з початку повномасштабного вторгнення загинули 25 тисяч осіб, в основному цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН евакуація
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта