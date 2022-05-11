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Генсек ООН про переговори для завершення війни: будуть, але не в найближчому майбутньому

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Середа 11 травня 2022 14:40
Генсек ООН про переговори для завершення війни: будуть, але не в найближчому майбутньому Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Настане час, коли почнуться мирні переговори щодо припинення російського вторгнення в Україну. Однак вони не передбачаються в найближчому майбутньому.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ця війна не триватиме вічно. Настане час, коли відбудуться мирні переговори. Я не бачу цього в найближчому майбутньому. Але я можу сказати одне. Ми ніколи не здамося", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив про можливе припинення переговорів з Росією. Зокрема, причиною цього може стати знищення захисників Маріуполя.

Про "глухий кут" в переговорах говорив і сам глава Кремля. Однак Володимир Путін заявив, що Київ нібито відійшов від домовленостей.

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