Генсек ООН объявил о создании координационного центра по экспорту украинского зерна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании совместного координационного центра по вывозу зерна из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсек во время брифинга.
Отмечается, что центр будет мониторить процесс экспорта украинского зерна.
Гутерриш подтвердил, что соглашение предусматривает вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного.
Напомним, что сегодня в Стамбуле подписали соглашение по созданию "зернового коридора" в Черном море.
Ранее в Офисе президента раскрыли детали договора.
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