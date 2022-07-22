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Генсек ООН оголосив про створення координаційного центру з експорту українського зерна

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про створення спільного координаційного центру з вивезення зерна з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсек під час брифінгу.

Відзначається, що центр буде моніторити процес експорту українського зерна.

Гутерріш підтвердив, що угода передбачає вивезення українського зерна з портів Одеси, Чорноморська і Південного.

Нагадаємо, що сьогодні у Стамбулі підписали угоду щодо створення "зернового коридору" у Чорному морі.

Раніше в Офісі президента розкрили деталі договору.

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