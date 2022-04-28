Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине

По его словам, "встречами" войну России против Украины не закончить.

"Война закончится, когда РФ решит ее закончить, и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения. Мы можем проводить сколько угодно встреч, но это не то, что положит конец войне", - сказал генсек ООН.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш объявил о приезде в Украину после встречи с Путиным.

Добавим, что накануне Путин изложил генсеку ООН свою версию ключевых событий войны против Украины. В частности, зверства в Буче президент РФ назвал "провокацией", а продолжение боевых действий в Мариуполе вообще отказался признать.

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