Гутерриш прибыл в Украину после встречи с Путиным

Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш объявил о приезде в Украину и назвал главную задачу визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter генсека .

Гутерриш после посещения Москвы приехал на переговоры с украинскими властями. Генеральный секретарь ООН надеется добиться прогресса в вопросе мира.

"Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и гарантированию эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше – для Украины, России и мира", – отметил Гутерриш.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world. — António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022

Накануне Путин изложил генсеку ООН свою версию ключевых событий войны против Украины. В частности, зверства в Буче президент РФ назвал "провокацией", а продолжение боевых действий в Мариуполе вообще отказался признать.