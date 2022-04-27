ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Гутерриш прибыл в Украину после встречи с Путиным

Новина українською →
Украина, Среда 27 апреля 2022 18:52
Гутерриш прибыл в Украину после встречи с Путиным Фото: Антониу Гутерриш (twitter.com/antonioguterres)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш объявил о приезде в Украину и назвал главную задачу визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter генсека.

Гутерриш после посещения Москвы приехал на переговоры с украинскими властями. Генеральный секретарь ООН надеется добиться прогресса в вопросе мира.

"Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и гарантированию эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше – для Украины, России и мира", – отметил Гутерриш.

Накануне Путин изложил генсеку ООН свою версию ключевых событий войны против Украины. В частности, зверства в Буче президент РФ назвал "провокацией", а продолжение боевых действий в Мариуполе вообще отказался признать.

К слову, Кремль опроверг договоренность с Гутерришем об участии ООН в эвакуации граждан из "Азовстали".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Украина Антониу Гутерриш Война России против Украины
DAILY
Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке
Наталия Гурковскаяредактор ленты новостей Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке