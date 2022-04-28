Генсек ООН назвав умову закінчення війни в Україні

За його словами, "зустрічами" війну Росії проти України не закінчити.

"Війна закінчиться, коли РФ вирішить її закінчити, і коли після припинення вогню з'явиться можливість серйозної політичної угоди. Ми можемо проводити скільки завгодно зустрічей, але це не те, що покладе край війні", - сказав генсек ООН.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш оголосив про приїзд до України після зустрічі з Путіним.

Додамо, що напередодні Путін виклав генсеку ООН свою версію ключових подій війни проти України. Зокрема, звірства в Бучі президент РФ назвав "провокацією", а продовження бойових дій у Маріуполі взагалі відмовився визнати.

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