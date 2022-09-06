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Генсек ООН назвал два шага для предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 22:40
Генсек ООН назвал два шага для предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Чтобы избежать ядерной катастрофы на Запорожской АЭС необходимо создать демилитаризованный периметр, а также прекратить любые военные действия в направлении станции или из нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во время заседания Совета безопастности ООН.

Он сказал, что по-прежнему серьезно обеспокоен в связи с ситуацией на Запорожской АЭС и вокруг нее, включая сообщения о недавних обстрелах.

По словам Гутерреша, любой ущерб, намеренный или не намеренный, наносимый самой крупной АЭС в Европе, или же ущерб любому другому ядерному объекту в Украине может привести к катастрофе, которая повлияет на близлежащий регион и выйдет за его пределы.

Генсек ООН отметил, что необходимо предпринять всевозможные шаги, чтобы избежать этого сценария.

"В качестве первого шага российские и украинские силы должны обязаться не вести никаких военных действий в направлении этого объекта или из него. Запорожская АЭС не должна быть ни объектом, ни платформой для проведения военных операций", - сказал он.

В качестве второго шага Гутерреш назвал соглашение по демилитаризованному периметру вокруг станции. В частности, это предусматривает обязательство российских сил вывести военнослужащих и технику с периметра, а также обязательство украинских сил не выдвигаться на этот периметр.

Напомним, МАГАТЭ считает, что необходимо установить зону охраны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Кроме того, агентство призвало к демилитаризации ЗАЭС и выводу оттуда российских военных.

Основные выводы по итогам визита МАГАТЭ на станцию - читайте в материале РБК-Украина.

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ООН Запорожская АЭС Антониу Гутерриш
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