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Генсек ООН назвав два кроки для запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій АЕС

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Вівторок 06 вересня 2022 22:40
Генсек ООН назвав два кроки для запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій АЕС Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Щоб уникнути ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС необхідно створити демілітаризований периметр, а також припинити будь-які військові дії в напрямку станції або з неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша під час засідання Ради безпеки ООН.

Він сказав, що як і раніше серйозно стурбований у зв'язку з ситуацією на Запорізькій АЕС і навколо неї, включаючи повідомлення про нещодавні обстріли.

За словами Гутерріша, будь-який збиток, навмисний або не навмисний, що наноситься найбільшій АЕС в Європі, або ж збиток будь-якому іншому ядерному об'єкту в Україні може призвести до катастрофи, яка вплине на найближчий регіон і вийде за його межі.

Генсек ООН зазначив, що необхідно зробити усі можливі кроки, аби уникнути цього сценарію.

"В якості першого кроку російські і українські сили повинні зобов'язатися не вести ніяких військових дій в напрямку цього об'єкта або з нього. Запорізька АЕС не повинна бути ні об'єктом, ні платформою для проведення військових операцій", - сказав він.

Як другий крок Гутерріш назвав угоду по демілітаризованому периметру навколо станції. Зокрема, це передбачає зобов'язання російських сил вивести військовослужбовців і техніку з периметра, а також зобов'язання українських сил не висуватися на цей периметр.

Нагадаємо, МАГАТЕ вважає, що необхідно встановити зону охорони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Крім того, агентство закликало до демілітаризації ЗАЕС і виведення звідти російських військових.

Основні висновки за підсумками візиту МАГАТЕ на станцію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ООН Запорожская АЭС Антоніу Гутерріш
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