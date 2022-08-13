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Генсек ООН призначив координатора програми з вивезення зерна з України: хто ним став

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Нью-Йорк, Субота 13 серпня 2022 04:02
Генсек ООН призначив координатора програми з вивезення зерна з України: хто ним став Фото: генсек ООН призначив координатора з вивезення зерна з України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив Аміра Махмуда Абдулли з Судану координатором від ООН з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

Абдулла змінив Фредеріка Кенні зі Сполучених Штатів, який був тимчасово наданий Міжнародною морською організацією в якості тимчасового координатора.

Абдулла має більш ніж 30-річний досвід роботи в галузі гуманітарного реагування та управління у Всесвітній продовольчій програмі (ВПП). З 2009 по червень 2022 року він обіймав посади заступника виконавчого директора та головного операційного директора ВПП, де керував її гуманітарними операціями по всьому світу.

Нагадаємо, вчора ми писали, що судно, яке мало вийти з порту Чорноморська для відвантаження українського зерна, не змогло вийти в рейс. Зокрема, через погану погоду.

Крім того, повідомлялося, що 11 серпня російські окупаційні війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по портовій інфраструктурі Миколаївської області.

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