Заступник генсека ООН з гуманітарних питань прибув в Україну

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибув в Україну з чотириденною поїздкою на тлі відновлення енергетичних об’єктів, що постраждали від російських обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зазначається, що Гріффітс і координатор надзвичайної допомоги відвідають Миколаїв, а також Херсон, який було звільнено минулого місяця.

"Ґріффітс побачить вплив гуманітарної допомоги та нові виклики, які виникли, оскільки збитки інфраструктури зростають на тлі низьких зимових температур", - повідомили в ООН.

Зокрема, у Херсоні заступник генсека побачить, як створюють теплі притулки для мешканців на випадок, якщо вони залишаться без опалення, електрики чи води.

В ООН зазначають, що хвилі російських атак на інфраструктуру залишають "мільйони людей без можливостей обігріти свої будинки, мати чисту воду чи електрику в той же час, коли настає морозна зима".

Повідомляється, що гуманітарної допомоги потребують майже 18 млн людей - близько 40% населення України.

Нагадаємо, в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Окрім того, в Одеській області без світла залишаються до 300 тисяч абонентів, однак ситуація поступово покращується.

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