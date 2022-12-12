Заступник генсека ООН з гуманітарних питань прибув в Україну
Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибув в Україну з чотириденною поїздкою на тлі відновлення енергетичних об’єктів, що постраждали від російських обстрілів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зазначається, що Гріффітс і координатор надзвичайної допомоги відвідають Миколаїв, а також Херсон, який було звільнено минулого місяця.
"Ґріффітс побачить вплив гуманітарної допомоги та нові виклики, які виникли, оскільки збитки інфраструктури зростають на тлі низьких зимових температур", - повідомили в ООН.
Зокрема, у Херсоні заступник генсека побачить, як створюють теплі притулки для мешканців на випадок, якщо вони залишаться без опалення, електрики чи води.
В ООН зазначають, що хвилі російських атак на інфраструктуру залишають "мільйони людей без можливостей обігріти свої будинки, мати чисту воду чи електрику в той же час, коли настає морозна зима".
Повідомляється, що гуманітарної допомоги потребують майже 18 млн людей - близько 40% населення України.
Нагадаємо, в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.
Окрім того, в Одеській області без світла залишаються до 300 тисяч абонентів, однак ситуація поступово покращується.
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