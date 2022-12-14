Генсек ООН: масштабы разрушений в Украине требуют мощной международной поддержки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что масштабы разрушений по всей Украине в результате российской полномасштабной военной агрессии требуют решительной поддержки со стороны международного сообщества, выходящей далеко за рамки гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.
"Война на Украине - это непрекращающийся гуманитарный кошмар. С каждым днем становится все хуже, температура падает. Гражданские лица платят особенно высокую цену в зимний сезон, особенно люди, живущие на передовой, и те, кто отрезан от тепла, воды и основных услуг", - отметил он в ходе выступления на международной конференции в Париже генсек ООН.
Так, заявил Гутерриш, все крупные украинские электростанции и системы электропередачи пострадали от российских бомбардировок. Круглосуточно ведутся ремонтные работы на объектах тепло-, водо- и энергетической инфраструктуры.
При этом по состоянию на сейчас 10 миллионов потребителей, включая семьи, предприятия, больницы и школы, остались без электричества, а миллионы не имеют доступа к воде и теплу.
Кроме того, потребуются годы на восстановление разрушенного жилья и жизненно важной инфраструктуры.
Гутерриш сообщил, что за последние несколько месяцев гуманитарные организации оказали непосредственную помощь в зимнее время более 630 тысячам мирных жителей, а 400 генераторов были переданы критически важным объектам.
"Еще тысячи закупаются или уже отправлены в Украину из-за границы. Но все это капля в море", - отметил он.
Генсек ООН подчеркивает необходимость решительной поддержки со стороны международного сообщества и инвестировать в устойчивое восстановление и реконструкцию Украины, чтобы не допустить, чтобы "нынешний кризис перерос в нищету, голод и нужду для миллионов украинцев".
"И мы должны работать вместе, чтобы создать условия для установления мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом", - добавил Гутерриш.
Напомним, ранее генсек ООН отметил, что война РФ против Украины должна окончится восстановлением целостности нашего государства в международно признанных границах, и выступил за мир, основанный на ценностях Устава ООН.
Также ранее сообщалось, что Украину посетил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на фоне восстановления пострадавших от российских обстрелов энергетических объектов.
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