Генсек ООН: масштабы разрушений в Украине требуют мощной международной поддержки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что масштабы разрушений по всей Украине в результате российской полномасштабной военной агрессии требуют решительной поддержки со стороны международного сообщества, выходящей далеко за рамки гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Война на Украине - это непрекращающийся гуманитарный кошмар. С каждым днем становится все хуже, температура падает. Гражданские лица платят особенно высокую цену в зимний сезон, особенно люди, живущие на передовой, и те, кто отрезан от тепла, воды и основных услуг", - отметил он в ходе выступления на международной конференции в Париже генсек ООН.

Так, заявил Гутерриш, все крупные украинские электростанции и системы электропередачи пострадали от российских бомбардировок. Круглосуточно ведутся ремонтные работы на объектах тепло-, водо- и энергетической инфраструктуры.

При этом по состоянию на сейчас 10 миллионов потребителей, включая семьи, предприятия, больницы и школы, остались без электричества, а миллионы не имеют доступа к воде и теплу.

Кроме того, потребуются годы на восстановление разрушенного жилья и жизненно важной инфраструктуры.

Гутерриш сообщил, что за последние несколько месяцев гуманитарные организации оказали непосредственную помощь в зимнее время более 630 тысячам мирных жителей, а 400 генераторов были переданы критически важным объектам.

"Еще тысячи закупаются или уже отправлены в Украину из-за границы. Но все это капля в море", - отметил он.

Генсек ООН подчеркивает необходимость решительной поддержки со стороны международного сообщества и инвестировать в устойчивое восстановление и реконструкцию Украины, чтобы не допустить, чтобы "нынешний кризис перерос в нищету, голод и нужду для миллионов украинцев".

"И мы должны работать вместе, чтобы создать условия для установления мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом", - добавил Гутерриш.