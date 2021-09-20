ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Генсек ООН о конфликте США и Китая: нужно любой ценой избежать "холодной войны"

Новина українською →
Нью-Йорк, Понедельник 20 сентября 2021 17:20
Генсек ООН о конфликте США и Китая: нужно любой ценой избежать "холодной войны" Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на новый виток напряженности в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Он призвал избежать новой "холодной войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Гутерриша для Associated Press.

По словам генсека ООН, в некоторых вопросах конфронтация неизбежна. Это касается, в частности, прав человека, а также ряда геостратегических проблем, например, ситуации в Южно-Китайском море.

"Есть также вопросы, у которых, как мне кажется, интересы совпадают, и где должно быть тесное сотрудничество - такие, как климат. А еще есть вопросы, по которым нужны серьезные переговоры: торговля и технологии. К сожалению, сейчас наблюдается только конфронтация. Необходимо восстановить функциональные отношения между двумя государствами", - сказал он.

Гутерриш отметил, что сейчас все идет к новой "холодной войне", но этого нужно избежать.

"Нам нужно любой ценой избежать "холодной войны", которая будет отличаться от прошлой (между США и Советским Союзом - ред.) и, вероятно, более сложной в управлении", - подчеркнул генсек ООН.

Напомним, недавно США, Австралия и Британия сформировали новый альянс для сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Альянс получил название AUUKUS.

Как писали американские СМИ, главная цель этого альянса - противодействие Китаю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай ООН Антониу Гутерриш
NEWS
Карантин в Украине: какие правила действуют и когда ждать ужесточения
Карантин в Украине: какие правила действуют и когда ждать ужесточения
DAILY
Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму