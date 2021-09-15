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США дадут Британии и Австралии передовые технологии, чтобы бороться с Китаем, - Politico

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Вашингтон, Среда 15 сентября 2021 16:43
США дадут Британии и Австралии передовые технологии, чтобы бороться с Китаем, - Politico Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден сегодня должен выступить с объявлением о создании рабочей группы с Британией и Австралией для обмена передовыми технологиями. Это может быть завуалированной попыткой противостоять Китаю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

Информацией о подготовке выступления Байдена поделились официальный представитель Белого дома и сотрудник американского Конгресса. Ожидается, что Байден сделает заявление в среду в 17:00 по местному времени.

Планируется, что США, Британия и Австралия упростят обмен информацией в ключевых технологических областях, таких как искусственный интеллект, кибернетические и подводные системы, а также возможность нанесения ударов на большом расстоянии.

Один из чиновников сказал, что договоренность будет иметь и ядерный элемент, в котором США и Британия поделятся своими знаниями о том, как поддерживать инфраструктуру ядерной защиты.

Источники издания сообщили, что в соглашении не будет явного упоминания Китая, но оба собеседника отметили, что подтекст пакта заключаться в том, что это еще один шаг западных союзников для противостояния Китаю в военной и технологической сферах.

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