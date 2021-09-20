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Генсек ООН про конфлікт США і Китаю: потрібно за всяку ціну уникнути "холодної війни"

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Нью-Йорк, Понеділок 20 вересня 2021 17:20
Генсек ООН про конфлікт США і Китаю: потрібно за всяку ціну уникнути "холодної війни" Фото: Антоніу Гутерріш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відреагував на новий виток напруженості у відносинах між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Він закликав уникнути нової "холодної війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Гутерріша для Associated Press.

За словами генсека ООН, у деяких питаннях конфронтація є неминучою. Це стосується, зокрема, прав людини, а також низки геостратегічних проблем, наприклад, ситуації в Південно-Китайському морі.

"Є також питання, у яких, як мені здається, інтереси співпадають, і де має бути тісна співпраця - такі, як клімат. А ще є питання, щодо яких потрібні серйозні переговори: торгівля та технології. На жаль, зараз спостерігається тільки конфронтація. Необхідно відновити функціональні відносини між двома державами", - сказав він.

Гутерріш зазначив, що зараз все йде до нової "холодної війни", але цього потрібно уникнути.

"Нам потрібно за всяку ціну уникнути "холодної війни", яка буде відрізнятися від минулої (між США та Радянським Союзом - ред.) і, ймовірно, більш складною в управлінні", - наголосив генсек ООН.

Нагадаємо, нещодавно США, Австралія та Британія сформували новий альянс для співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні. Альянс отримав назву AUUKUS.

Як писали американські ЗМІ, головна мета цього альянсу - протидія Китаю.

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Сполучені Штати Америки Китай ООН Антоніу Гутерріш
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