Генсек ООН хочет обсудить "зерновую сделку" с Зеленским, Эрдоганом и Лавровым

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен обсудить возобновление "зернового соглашения". Для этого он на полях Генассамблеи ООН планирует провести ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гутерриша, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам генсека, он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой российского Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Я не буду говорить, настроен ли я оптимистично или пессимистично, но вы можете быть уверены, что я по-прежнему полон решимости сделать все возможное, чтобы возобновить Черноморскую инициативу, экспорт украинской продукции и продолжить работу для облегчения, в рамках санкционного режима, экспорта российской агропродукции и удобрений", - сказал он.

Следует отметить, что 19-25 сентября мировые лидеры прибудут в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Россия сорвала "зерновую сделку"

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Как сообщалось, Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

При этом генсек ООН предлагает возобновить черноморское соглашение путем ослабления санкций против России. Такой сценарий также продвигает президент Турции Эрдоган.

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