Генсек ООН Гутерриш получил тайное послание от Лукашенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МИДа .

Постоянный представитель Белоруссии в ООН встретился с генсеком организации. В центре разговора оказались глобальные проблемы.

"Белорусской стороной передано личное послание президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в адрес главы организации. Обсуждена проблематика международной продовольственной безопасности в условиях геополитической напряженности и санкционного давления", – говорится в сообщении.

Послание Лукашенко может стать подтверждением слухов о временной отмене американских санкций против Беларуси. США якобы прекратят действие ограничений на 6 месяцев, если белорусское руководство позволит транзит украинского зерна в литовский порт Клайпеда.