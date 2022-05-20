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Генсек ООН Гутерріш отримав таємне послання від Лукашенка

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Нью-Йорк, П'ятниця 20 травня 2022 19:45
Генсек ООН Гутерріш отримав таємне послання від Лукашенка Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Лідер правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко передав особисте послання генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МЗС.

Постійний представник Білорусі в ООН зустрівся з генсеком організації. У центрі їхньої розмови опинилися глобальні проблеми.

"Білоруською стороною передане особисте послання президента Республіки Білорусь О. Г. Лукашенка главі організації. Обговорена проблематика міжнародної продовольчої безпеки в умовах геополітичної напруги та санкційного тиску", – йдеться в повідомленні.

Послання від Лукашенка може стати підтвердженням чуток про тимчасове скасування американських санкцій проти Білорусі. США нібито припинять дію обмежень на 6 місяців, якщо білоруське керівництво дозволить транзит українського зерна в литовський порт Клайпеда.

До слова, Білорусь втратила через західні санкції 16-18 млрд доларів.

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Олександр Лукашенко ООН Білорусь Антоніу Гутерріш
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