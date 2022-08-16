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Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом

Фото: Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш планирует очередной визит в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление пресс-секретаря Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского, генсек прибудет во Львов в четверг. Там он должен встретиться с Зеленским и турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Позже он поедет в порт Одессы.

Визит генсека ООН в Украину на этой неделе будет посвящен, в частности, обсуждению "зернового соглашения", обстрелов Запорожской АЭС, убийству пленных украинских военных в СИЗО Еленовки.

Затем он поедет в Турцию посмотреть, как именно работает координационный центр.

Отметим, в администрации турецкого лидера Эрдогана пока не анонсировали его визит в Украину или же встречу с генсеком ООН.

Напомним, что в апреле генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посещал Украину.

Во время пребывания Антониу Гутерриша в Украине, российская армия обстреляла ракетами Киев.

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