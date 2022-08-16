Генсек ООН знову їде в Україну: зустрінеться з Зеленським і Ердоганом

На запрошення президента України Володимира Зеленського, генсек прибуде у Львів у четвер. Там він має зустрітись з Зеленським та турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Пізніше він поїде в порт Одеси.

Візит генсека ООН в Україну цього тижня буде присвячений, зокрема, обговоренню "зернової угоди", обстрілів Запорізької АЕС, вбивству полонених українських військових в СІЗО Оленівки.

Потім він поїде в Туреччину подивитися, як саме працює координаційний центр.

Зазначимо, в адміністрації турецького лідера Ердогана поки що не анонсували його візит в Україну або ж зустріч з генсеком ООН.