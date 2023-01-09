Генсек ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації

В ОБСЄ немає механізму призупинення участі країн, який можна було б використати для виключення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря ОБСЄ Хельгу Шмід в інтерв'ю Welt.
українська делегація в Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотувала її роботу через небажання змінити правила та вигнати Росію.
Окрім того, Україна ініціювала комплексний процес, що спрямований на виключення Росії з Радбезу ООН та загалом з організації.
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