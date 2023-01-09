Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

украинская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ бойкотировала ее работу из-за нежелания изменить правила и изгнать Россию.

Кроме того, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.

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