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Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Фото: генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид (europeaninterest.eu)
Автор: Елизавета Драбкина

У ОБСЕ нет механизма приостановки участия стран, который можно было бы использовать для исключения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Шмид в интервью Welt.

украинская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ бойкотировала ее работу из-за нежелания изменить правила и изгнать Россию.

Кроме того, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.

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