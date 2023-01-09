Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

У ОБСЕ нет механизма приостановки участия стран, который можно было бы использовать для исключения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Шмид в интервью Welt.
украинская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ бойкотировала ее работу из-за нежелания изменить правила и изгнать Россию.
Кроме того, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.
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