ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики стягивают танки в Донецкой области, - ОБСЕ

Новина українською →
Украина, Пятница 21 мая 2021 03:12
Боевики стягивают танки в Донецкой области, - ОБСЕ Фото: боевики стягивают танки (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе стягивают танки в Донецкой области. Также стало известно о других нарушениях со стороны российских оккупантов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 20 мая.

В частности сообщается, что наблюдатели ОБСЕ заметили танки на оккупированной территории Донецкой области.

"Миссия зафиксировала такие нарушения линий отвода: 6 танков на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ обнаружила 3 танка на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ подчеркнули, что в этих зонах, согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения запрещено.

Также в ОБСЕ отметили, что видели боевиков на участках разведения огня. Такая ситуация произошла в районе Станицы Луганской.

"На участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели видели 2 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") южнее отремонтированного пролета моста у Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Также боевиков заметили рядом с участком разведения в районе н. п. Золотое.

"Патрулируя рядом с блокпостом вооруженных формирований южнее участка разведения в районе н. п. Золотое команда СММ видела 3 членов вооруженных формирований", - сказанно в отчете ОБСЕ.

Напомним, на Всеукраинском референдуме хотят поднять вопрос о Донбассе. Об этом заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе открывали огонь из гранатометов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс
NEWS
Шмыгаль завтра в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом
Шмыгаль завтра в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом
DAILY
Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют