Спецпредставитель ОБСЕ предложил возобновить переговоры по Приднестровью

Переговоры по урегулированию конфликта в Приднестровье в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Украина, Россия и наблюдатели от США и ЕС) необходимо возобновить в 2021 году.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоя.

В ходе встречи обсуждалось обеспечение свободного передвижения между обоими берегами Днестра, снятие ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, соблюдение основных прав человека и проблемы безопасности в регионе. Кроме того, был затронут вопрос поддержания положительной динамики в рамках переговорных площадок, а также необходимость подготовки нового раунда встреч в формате "пять плюс два".

Майер- Хартинг подчеркнул необходимость активизировать переговорный процесс, чтобы достичь ощутимые результаты уже в 2021 году.

Чокой в свою очередь отметил, что в Кишиневе рассчитывают на поддержку внешних партнеров и ОБСЕ в поиске жизнеспособного решения приднестровской проблемы.