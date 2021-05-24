Спецпредставитель ОБСЕ предложил возобновить переговоры по Приднестровью
Переговоры по урегулированию конфликта в Приднестровье в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Украина, Россия и наблюдатели от США и ЕС) необходимо возобновить в 2021 году.
Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоя.
В ходе встречи обсуждалось обеспечение свободного передвижения между обоими берегами Днестра, снятие ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, соблюдение основных прав человека и проблемы безопасности в регионе. Кроме того, был затронут вопрос поддержания положительной динамики в рамках переговорных площадок, а также необходимость подготовки нового раунда встреч в формате "пять плюс два".
Майер- Хартинг подчеркнул необходимость активизировать переговорный процесс, чтобы достичь ощутимые результаты уже в 2021 году.
Чокой в свою очередь отметил, что в Кишиневе рассчитывают на поддержку внешних партнеров и ОБСЕ в поиске жизнеспособного решения приднестровской проблемы.
Напомним, конфликт между Молдовой и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался еще 1989 года. Спустя три года - в 1992 году, он перерос в вооруженный конфликт. В 2006 году на Приднестровье прошел так называемый "референдум" за отделение региона от Молдовы и свободную ассоциацию с Россией.
В декабре 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил избранному молдавскому президенту Майе Санду, что Киев поддерживает территориальную целостность Молдовы. Украина будет настаивать на выводе российских военных из Приднестровья.
Как писало РБК-Украина, после победы на президентских выборах в Молдове Санду потребовала вывода российских военных из Приднестровья. При этом она заявила, что хочет урегулировать ситуацию мирным и дипломатическим путем.