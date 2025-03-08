Генсек НАТО призвал быстро наращивать производство оружия "по обе стороны Атлантики"

Наращивать производство вооружения нужно по обе стороны Атлантики. Для этого нужно тратить больше средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Марка Рютте, которого цитирует Reuters.

Рютте в интервью Welt am Sonntag заявил, что членам Альянса нужно тратить больше средств для обеспечения собственной безопасности.

"Но нам также нужно быстро наращивать наше оборонное производство по обе стороны Атлантики... Слишком долго мы производили слишком мало", - сказал он.

По словам Рютте, нужно наращивать производство боеприпасов, кораблей, танков, самолетов, а также спутников и беспилотников.

Генеральный секретарь также заявил, что встретился со многими руководителями оборонных компаний и призвал их реагировать на повышенный спрос.