Генсек НАТО призвал быстро наращивать производство оружия "по обе стороны Атлантики"
Наращивать производство вооружения нужно по обе стороны Атлантики. Для этого нужно тратить больше средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Марка Рютте, которого цитирует Reuters.
Рютте в интервью Welt am Sonntag заявил, что членам Альянса нужно тратить больше средств для обеспечения собственной безопасности.
"Но нам также нужно быстро наращивать наше оборонное производство по обе стороны Атлантики... Слишком долго мы производили слишком мало", - сказал он.
По словам Рютте, нужно наращивать производство боеприпасов, кораблей, танков, самолетов, а также спутников и беспилотников.
Генеральный секретарь также заявил, что встретился со многими руководителями оборонных компаний и призвал их реагировать на повышенный спрос.
План перевооружения Европы
Напомним, Европейская комиссия представила план ReArm Europe, лидеры ЕС на саммите 6 марта согласовали его. В рамках инициативы планируют мобилизовать 800 млрд евро и включить кредитование на 150 млрд для оборонных нужд.
По данным Financial Times, между Францией и Германией возникли разногласия при обсуждении плана. Германия хочет привлекать страны, которые не являются членами ЕС, но Франция выступает против.
Стоит добавить, что президент США Дональд Трамп обвиняет Европу в том, что она меньше тратит денег на оборону и поддержку Украины, чем США.
Кроме того, он требует от других союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Однако некоторые члены Альянса еще не достигли уровня в 2,5%.
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