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Генсек НАТО впевнений, що Швеція вступить у Альянс до літа 2024 року

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг впевнений у вступі Швеції в НАТО до липня 2024 року (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виказав впевненість у тому, що Альянс у 2024 році завершить запланований процес вступу Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Web.De.

Столтенберг висловив упевненість, що Швеція буде 32-м членом Альянсу на Вашингтонському саміті НАТО в липні, підкресливши, що Стокгольм виконав свої зобов’язання перед Туреччиною.

Як зазначає видання, наразі між США та Туреччиною ведуться переговори щодо додаткової угоди щодо постачання винищувачів F-16, якої вимагає уряд в Анкарі.

У виданні зауважують, що заявку Швеція подала ще у травні 2022-го на тлі російської повномасштабної агресії проти України, прагнучи завершити процес вступу того ж року.

Що передувало

26 грудня комітет у закордонних справах турецького парламенту нарешті схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Останнє слово залишається за генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини (парламент).

Для того, щоб Швеція стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. На сьогодні членство Скандинавської держави схвалили всі союзники, крім Туреччини та Угорщини.

У відповідь на вимоги Туреччини Швеція посилила антитерористичні закони. Кілька тижнів тому у МЗС Швеції заявляли, що Туреччина схвалить заявку "найближчими тижнями".

Також президент США Джо Байден обговорював це питання зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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НАТОШвеція