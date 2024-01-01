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Генсек НАТО уверен, что Швеция вступит в Альянс к лету 2024 года

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен о вступлении Швеции в НАТО до июля 2024 года (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что в 2024 году Североатлантический союз завершит запланированный процесс вступления Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Web.De.

Столтенберг выразил уверенность, что Швеция будет 32-м членом Альянса на Вашингтонском саммите НАТО в июле, подчеркнув, что Стокгольм выполнил свои обязательства перед Турцией.

Как отмечает издание, в настоящее время между США и Турцией ведутся переговоры по дополнительному соглашению о поставке истребителей F-16, требуемого правительством в Анкаре.

В издании отмечают, что заявку Швеция подала еще в мае 2022-го на фоне полномасштабной российской агрессии против Украины, стремясь завершить процесс вступления в том же году.

Что предшествовало

26 декабря комитет по иностранным делам турецкого парламента наконец одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Последнее слово остается за генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции (парламент).

Чтобы Швеция стала частью Альянса, ее заявку должны ратифицировать все страны-члены. Сегодня членство Скандинавского государства одобрили все союзники, кроме Турции и Венгрии.

В ответ на требования Турции Швеция ужесточила антитеррористические законы. Несколько недель назад в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку "ближайшими неделями".

Также президент США Джо Байден обсуждал этот вопрос со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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