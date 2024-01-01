Генсек НАТО уверен, что Швеция вступит в Альянс к лету 2024 года

Столтенберг выразил уверенность, что Швеция будет 32-м членом Альянса на Вашингтонском саммите НАТО в июле, подчеркнув, что Стокгольм выполнил свои обязательства перед Турцией.

Как отмечает издание, в настоящее время между США и Турцией ведутся переговоры по дополнительному соглашению о поставке истребителей F-16, требуемого правительством в Анкаре.

В издании отмечают, что заявку Швеция подала еще в мае 2022-го на фоне полномасштабной российской агрессии против Украины, стремясь завершить процесс вступления в том же году.