Генсек НАТО о войсках России вокруг Украины: это риск новой войны в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на наращивание российских войск вокруг Украины. По его словам, сегодня существует риск начала новой войны в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления генсека НАТО.
"Российские военные продолжают свое наращивание возле Украины. Мы видим артиллерию, мы видим войска, мы видим приборы для ведения электронной борьбы. Когда все это объединено с российской риторикой, когда они не соглашаются с нашими требованиями. Если это все совместить, то это присылает нам месседж, что это риск нового военного конфликта в Европе",- сказал Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что для того, чтобы предотвратить новую войну в Европе, нужно садиться за стол переговоров с Россией.
Напомним, Россия стянула к украинским границе более 100 тысяч военных. Как заявлял немецкий канцлер Олаф Шольц, угроза вторжения в Украину является новой проблемой для Европы.
В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что большого скопления российских войск вокруг Украины не наблюдается.