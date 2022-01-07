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Генсек НАТО про війська Росії довкола України: це ризик нової війни в Європі

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нарощування російських військ довкола України. За його словами, сьогодні існує ризик початку нової війни в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу генсека НАТО.

"Російські військові продовжують своє нарощення біля України. Ми бачимо артилерію, ми бачимо війська, ми бачимо прилади для ведення електронної боротьби. Коли все це об'єднане з російською риторикою, коли вони не погоджуються з нашими вимогами. Якщо це все поєднати, то це надсилає нам меседж, що це ризик нового військового конфлікту в Європі", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що для того, щоб запобігти новій війні в Європі, потрібно сідати за стіл переговорів з Росією.

Нагадаємо, Росія стягнула до українських кордоні понад 100 тисяч військових. Як заявляв німецький канцлер Олаф Шольц, загроза вторгнення в Україну є новою проблемою для Європи.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що великого скупчення російських військ довкола України не спостерігається.

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